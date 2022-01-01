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Cтяжка пола в Москве
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Компания 'Апластер'
+7 (495) 777-33-85
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Профессиональные сотрудники

Самое ценное в компании это ее сотрудники, наши сотрудники имеют большой опыт и отличные профессиональные навыки

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Собственное оборудование

Наличие специализированного профессионального оборудования позволяет обеспечить бесперебойную работу на объектах и не выходить за рамки оговоренных сроков работ

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Собственный автотранспорт

Благодаря собственному транспорту мы снижаем транспортные издержки, а Вы получаете выгодную цену

Механизированная штукатурка и полусухая стяжка пола

Компания «Апластер» предлагает услуги по механизированной штукатурке стен и механизированной полусухой стяжке пола. Сработанный коллектив, обширный опыт работы и наличие специализированного профессионального оборудования позволяют предложить вам сбалансированную, конкурентную цену и гарантированное качество выполняемых работ.

Услуги по стяжке пола и механизированной штукатурки стен от компании APlaster

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Как мы работаем

Заявка
Заявка

Вы оставляете заявку на нашем сайте или обращаетесь к нам по телефону: +7 (495) 777-33-85. Далее с менеджером согласовываем дату и время замера.

Замер (осуществляется бесплатно)
Замер (осуществляется бесплатно)

Наш специалист выезжает к Вам на объект, осуществляет замер при помощи лазерного оборудования высочайшей точности, определяет объем необходимых работ и производит расчёт её максимальной стоимости.

Завоз оборудования и нaчaло paбoт
Завоз оборудования и нaчaло paбoт

В назначенный день наша бригада приезжает на объект и проводит работы строго в срок, определённый между Заказчиком и менеджером. Работы проводятся БЕЗ АВАНСОВ!

Сдача объекта
Сдача объекта

После завершения работ по устройству полусухой стяжки пола, Заказчик принимает работу, получает гарантию и оплачивает оказанную услугу.

Гарантия лучшей цены на рынке среди профессионалов!
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Несколько наших работ по механизированной штукатурке и полусухой стяжке пола

Полусухая стяжка пола в доме из клеенного бруса в Московской области

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Стяжка пола в поселение поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра

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Стяжка пола по адресу: Чехов, коттеджный посёлок Мещерское Полесье

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Стяжка пола в коттеджном посёлке «Аквавилла»

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Стяжка пола в доме по адресу: Московская область, Ленинский городской округ

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Полусухая стяжка пола ЖК «Новое Медведково»

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Полусухая стяжка пола в доме в Московской области

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Стяжка пола в квартире в Пушкино, улица Просвещения, 12к2

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Стяжка пола в Богородском городском округе, село Стромынь

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Мы предлагаем услуги по механизированной штукатурке стен и полусухой стяжке пола. Сработанный коллектив, обширный опыт работы и наличие в собственности специализированного профессионального оборудования позволяют предложить вам сбалансированную, конкурентную цену и гарантированное качество выполняемых работ.
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