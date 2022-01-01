Вы оставляете заявку на нашем сайте или обращаетесь к нам по телефону: +7 (495) 777-33-85. Далее с менеджером согласовываем дату и время замера.
Cтяжка пола в Москве и Московской области
Профессиональные сотрудники
Самое ценное в компании это ее сотрудники, наши сотрудники имеют большой опыт и отличные профессиональные навыки
Собственное оборудование
Наличие специализированного профессионального оборудования позволяет обеспечить бесперебойную работу на объектах и не выходить за рамки оговоренных сроков работ
Собственный автотранспорт
Благодаря собственному транспорту мы снижаем транспортные издержки, а Вы получаете выгодную цену
Компания «Апластер» предлагает услуги по механизированной штукатурке стен и механизированной полусухой стяжке пола. Сработанный коллектив, обширный опыт работы и наличие специализированного профессионального оборудования позволяют предложить вам сбалансированную, конкурентную цену и гарантированное качество выполняемых работ.
Вы оставляете заявку на нашем сайте или обращаетесь к нам по телефону: +7 (495) 777-33-85. Далее с менеджером согласовываем дату и время замера.
Наш специалист выезжает к Вам на объект, осуществляет замер при помощи лазерного оборудования высочайшей точности, определяет объем необходимых работ и производит расчёт её максимальной стоимости.
В назначенный день наша бригада приезжает на объект и проводит работы строго в срок, определённый между Заказчиком и менеджером. Работы проводятся БЕЗ АВАНСОВ!
После завершения работ по устройству полусухой стяжки пола, Заказчик принимает работу, получает гарантию и оплачивает оказанную услугу.